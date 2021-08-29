Новичок "Спартака" поделился эмоциями после перехода
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Новичок московского "Спартака" Максимилиано Кауфриз поделился первыми впечатлениями от перехода в стан красно-белых и ответил на несколько вопросов пресс-службы московского клуба.
— Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?
— Просто отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет. И я очень рад быть здесь.
— Что знаешь о "Спартаке"?
— Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.
— Расскажи немного о своем стиле игры.
— Я защитник и люблю играть агрессивно!
— Твой первый клуб "Монс" тоже красно-белый. Получается, это родные цвета для тебя?
— Да, а из "Монса" я перешел в красно-белый "Стандард". Так что, можно сказать, вернулся к истокам.
— Как правильно звучит твоя фамилия?
— Кофриé.
— Какие цели ставишь перед собой в "Спартаке"?
— Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!
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