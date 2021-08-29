Новичок "Спартака" поделился эмоциями после перехода

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Новичок московского "Спартака" Максимилиано Кауфриз поделился первыми впечатлениями от перехода в стан красно-белых и ответил на несколько вопросов пресс-службы московского клуба.

— Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?

— Просто отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет. И я очень рад быть здесь.

— Что знаешь о "Спартаке"?

— Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.

— Расскажи немного о своем стиле игры.

— Я защитник и люблю играть агрессивно!

— Твой первый клуб "Монс" тоже красно-белый. Получается, это родные цвета для тебя?

— Да, а из "Монса" я перешел в красно-белый "Стандард". Так что, можно сказать, вернулся к истокам.

— Как правильно звучит твоя фамилия?

— Кофриé.

— Какие цели ставишь перед собой в "Спартаке"?

— Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!

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