Новичок "Спартака" Понсе выбрал 19 игровой номер

Стало известно, под каким номером будет играть новый игрок "Спартака", Эсекьель Понсе. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

По данным источника, 22-летний форвард выбрал 19 номер, под котором играл его соотечественник Фернандо Кавенаги.

Напомним, о переходе футболиста в московский клуб стало известно вчера, 21 июня. Понсе не участвовал в сегодняшнем товарищеском матче с "Сочи" (7:1), но занимался на соседнем поле.

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