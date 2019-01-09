Новичок "Спартака" прибыл на сбор команды в ОАЭ

Теги спартак москвааяз гулиев

Новичок "Спартака" прибыл на сбор команды в ОАЭ

Новичок "Спартака" Аяз Гулиев прибыл в расположение команды, которая проводит тренировочный сбор в ОАЭ, сообщают российские СМИ.

Напомним, что "красно-белые" купили Гулиева у "Ростова" за один миллион евро.

22-летний Гулиев является воспитанником "Спартака". В январе 2018 года его арендовал "Ростов", а затем выкупил его за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за ростовский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевых паса.

Не пропустите: Дмитрий Селюк похвалил "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов