Новичок "Спартака" прибыл на сбор команды в ОАЭ

Новичок "Спартака" Аяз Гулиев прибыл в расположение команды, которая проводит тренировочный сбор в ОАЭ, сообщают российские СМИ.

Напомним, что "красно-белые" купили Гулиева у "Ростова" за один миллион евро.

22-летний Гулиев является воспитанником "Спартака". В январе 2018 года его арендовал "Ростов", а затем выкупил его за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за ростовский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевых паса.

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