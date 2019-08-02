Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

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Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

"Спартак" включил в заявку на матч 4-го тура РПЛ с "Динамо" нового игрока Андре Шюррле, арендованного у дортмундской "Боруссии".

Матч состоится завтра, 3 августа. Начало - в 19:00 (мск).

Ранее Шюррле рассказал о целях "Спартака" в сезоне 2019/20.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего немца на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Другой новичок красно-белых нападающий Джордан Ларссон, который сегодня, перешел в московский клуб, пока отсутствует в заявке команды.

Не пропустите: Шюррле высказался о переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
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