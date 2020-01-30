Новичок "Спартака" Соболев прокомментировал свой уход из "Крыльев Советов"

Нападающий Александр Соболев, перешедший накануне в московский "Спартак", поблагодарил свой бывший клуб "Крылья Советов".

"В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста - вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне ещё много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс.

Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в "Крыльях", - сказал 22-летний форвард.

Соболев выступал за "Крылья" с 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Енисею".

"Спартак" арендовал футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро, а летом выкупит его за 4,5 миллиона.

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