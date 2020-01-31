Новичок "Спартака" Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой
Новичок московского "Спартака" форвард Александр Соболев признался, что ему не нравятся сравнения с экс-игроком "красно-белых" Артёмом Дзюбой.
"Нравится ли мне сравнение с Дзюбой? Нет, мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я Александр Соболев, а Дзюба - это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок "Сибирский Ибра"? Ну, посмеёмся", - сказал 22-летний футболист.
Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона с правом последующего выкупа.
Дзюба является воспитанником "красно-белых", за основную команду он выступал с 2006 по 2015 год, после чего ушёл на правах свободного агента в "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15