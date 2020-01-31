Новичок "Спартака" Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой

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Новичок "Спартака" Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой

Новичок московского "Спартака" форвард Александр Соболев признался, что ему не нравятся сравнения с экс-игроком "красно-белых" Артёмом Дзюбой.

"Нравится ли мне сравнение с Дзюбой? Нет, мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я Александр Соболев, а Дзюба - это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок "Сибирский Ибра"? Ну, посмеёмся", - сказал 22-летний футболист.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона с правом последующего выкупа.

Дзюба является воспитанником "красно-белых", за основную команду он выступал с 2006 по 2015 год, после чего ушёл на правах свободного агента в "Зенит".

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