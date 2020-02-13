Новичок "Спартака" Соболев рассказал о своей футбольной мечте
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, в каком чемпионате он мечтает поиграть.
"Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть ещё и в Германии, Испании или Италии. Но мечта - попробовать себя в Англии", - сказал Соболев.
Напомним, что "Спартак" арендовал форварда у "Крыльев Советов" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Ранее сам футболист признался, что им интересовался "Кристал Пэлас" и ещё один клуб АПЛ.
Не пропустите: Соболев рассказал о своем переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
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