Новичок "Спартака" Соболев рассказал о своей футбольной мечте

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, в каком чемпионате он мечтает поиграть.

"Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть ещё и в Германии, Испании или Италии. Но мечта - попробовать себя в Англии", - сказал Соболев.

Напомним, что "Спартак" арендовал форварда у "Крыльев Советов" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Ранее сам футболист признался, что им интересовался "Кристал Пэлас" и ещё один клуб АПЛ.

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