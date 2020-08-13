Новичок "Спартака" Урунов похвастался покупками спустя 8 дней после перехода в московский клуб

Теги спартак москваостон урунов

Новичок "Спартака" Урунов похвастался покупками спустя 8 дней после перехода в московский клуб

Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов опубликовал в инстаграме собственное фото с покупками из бутиков Guссi и Louis Vuitton.

Впрочем, пост новичка "красно-белых" пробыл в ленте недолго - в скором времени футболист его удалил.

Напомним, что "Спартак" объявил о переходе узбека 8 дней назад. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

СМИ писали, что Урунов будет зарабатывать в столичном клубе 600 тысяч евро в год.

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