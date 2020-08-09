Новичок "Спартака" Урунов получил предложение от немецкого клуба

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Новичок "Спартака" Урунов получил предложение от немецкого клуба

Берлинская "Герта" проявляет интерес к узбекистанскому полузащитнику московского "Спартака" Остону Урунову, сообщает бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем Telegram-канале.

"Про Урунова давно не писали. Якобы "Герта" предлагает 5 миллионов евро. Официальное предложение вроде бы есть. Продавать? Или ждать пока будет 10?" - написал Казаков.

19-летний Урунов перешел в "Спартак" всего несколько дней назад из "Уфы" за 1,5 миллиона евро. Башкирский клуб получит процент от трансфера футболиста в другой клуб. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2025 года.

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