Новичок "Спартака" выразил желание стать лидером команды
Немецкий полузащитник "Спартака" Андре Шюррле заявил, что он хочет стать лидером московского клуба.
"Я очень доволен тем, как все начинается. Команда и болельщики приняли меня тепло, чувствую это. В Швейцарии не реализовал пенальти, но в Грозном удалось исправиться и забить первый мяч.
Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале", – приводит слова Шюррле официальный сайт "Спартака".
Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле у дортмундской "Боруссии" на год с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "красно-белых" четыре матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: "Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы". | http://soccernews.ru
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