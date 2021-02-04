Новичок "Спартака" забил "ножницами" на тренировке (видео)

"Спартак" продолжает командные сборы в ОАЭ. Новичок москвичей Йоррит Хендрикс отметился красивым голом на клубной тренировке.



Официальный Твиттер клуба показал видео этого красивого момента.

Напомним, в первой половине января "Спартак" купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро. Контракт с ним подписан до июня 2024 года. Полузащитник уже успел отдать голевую передачу в дебютном матче против "Пахтакора" (1:1).



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