Новичок "Тоттенхэма" удалил твиты, в которых он поддерживал "Арсенал"

Пресс-служба "Тоттенхэма" опубликовала видео, на котором новичок команды ирландский защитник Мэтт Доэрти удаляет сообщения с поддержкой другого лондонского клуба "Арсенала".

Футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона" за 16,5 миллионов евро. Доэрти подписал со "шпорами" контракт до лета 2024 года.

28-летний Доэрти выступал за "Вулверхэмптон" с 2010 года, провел за клуб 302 матча во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 41 результативную передачу. Сдавался в аренду "Хиберниану" и "Бери". За сборную Ирландии сыграл девять матчей и забил один гол

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