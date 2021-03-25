Новичок "Уфы" намерен стать с клубом чемпионом России

Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Бурундийский новичок "Уфы" Парфе Бизоза заявил, что он надеется выиграть Российскую Премьер-Лигу в составе уфимского клуба

"Было бы круто выиграть с "Уфой" РПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Но, безусловно, для начала хочется остаться в высшем дивизионе в этом году, а также пройти максимально далеко в кубке России. Мы уже прошли в четвертьфинал, нас ждет отличная игра с "Ахматом". Думаю, в следующем году мы можем бороться и за высокие, за еврокубовые места в таблице, если в команде останется костяк. Но через 3-4 года я бы хотел играть в АПЛ. Думаю, это место, которое больше всего мне подходит по стилю", - приводит слова Бизозы Sport24.

22-летний Бизоза играет на позиции опорного полузащитника. В "Уфу" он перешел из норвежского "Олесунда" за 200 тысяч евро в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

После 23 туров "Уфа", набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России.

Не пропустите: Фанаты "Уфы" ярко отреагировали на возвращение в клуб Газизова (фото). | http://soccernews.ru