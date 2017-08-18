Новичок "Вольфсбурга" Брукс пропустит три месяца

Новичок "Вольфсбурга", американский защитник Джон Брукс выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "волков", 24-летний футболист несколько дней назад порвал сухожилие правого бедра и теперь пропустит три месяца.

Напомним, что "Вольфсбург" в мае купил Брукса у "Герты" за рекордные 17 миллионов евро.

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