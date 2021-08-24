Новичок "Ювентуса" выбыл из строя на месяц

Фото твиттер "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Кайо Жорже получил травму бедра, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, из-за повреждения новичок "старой синьоры" пропустит около месяца.

Проблемы со здоровьем у 19-летнего бразильца возникли во время тренировки в понедельник.

Неделю назад Жорже перешёл в "Ювентус" из "Сантоса", заключив с итальянским клубом контракт на пять сезонов.

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