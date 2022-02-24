Новичок "Зенита" Адамов: "Думаю, я защищаюсь не хуже Трента Александра-Арнольда"

Фото сайт "Зенита" / Евгений Асмолов

Новичок питерского "Зенита" Арсен Адамов назвал своих кумиров в футболе.

"Почему стараюсь быть похожим на Марио Фернандеса и Трента Александра-Арнольда? В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он оборонятся и атакует. Учился у Фернандеса, наблюдал за ним: как играет, как подстраивается под мяч, отдаёт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

И у Трента я учился: он мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист! Можно ли научиться подавать как Трент, изучая действия защитника по "картинке"? Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться. В обороне - один в один, тактически - он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке.

Если сравнивать Трента со мной? Думаю, защищаюсь не хуже", - сказал Адамов.

"Зенит" заплатил "Уралу" за флангового защитника 5 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2026 года.

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