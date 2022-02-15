Новичок "Зенита" Алип рассказал, как добирался из Казахстана во время протестов
Фото твиттер "Зенита"
Центральный защитник Нуралы Алип, которого "Зенит" арендует у "Кайрата", признался, что его путь из Казахстана в Санкт-Петербург оказался очень трудным.
Футболист добирался до России двое суток из-за акций протестов в своей стране.
"Да, страшно было. Я находился в родном Актау, на берегу Каспия. Президент до меня дозвонился из Алма-Аты и сразу сказал, что я должен 11 января прилететь в Питер, а 13-го пройти медосмотр. А аэропорты закрыты, как я доберусь? Когда в Актау открылся аэропорт, я отправился в дорогу. Пришлось сперва лететь в Шымкент два часа, а оттуда в Алма-Ату на такси, я там паспорт забыл.
Изначально мне никто ничего не говорил, и я оставил паспорт в Алма-Ате, где играет "Кайрат", а сам отправился в родной Актау. По Казахстану можно летать по удостоверению личности, а уже за рубежом необходим паспорт. В Алма-Ату я добирался восемь часов, забрал паспорт и пересел на другое такси - в Бишкек, это Киргизия. Туда ехал четыре часа, причём на границе стояли военные.
На казахстанской границе меня спокойно пропустили, а на киргизской вопросы задавали. Какие? Про участие в митингах и подобные. Нам ещё надо было успеть до 11 часов вечера, потому что в это время начинался комендантский час. В Бишкеке переночевал и оттуда полетел в Москву. Ну и из Москвы – в Питер. В сумме около двух суток добирался", - рассказал Алип.
Напомним, что игрок был на просмотре в "Зените", который в итоге решил взять его в аренду с правом выкупа.
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