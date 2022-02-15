Новичок "Зенита" Алип рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть

Фото твиттер Zenit Fanzone

Центральный защитник Нуралы Алип, которого "Зенит" арендует у "Кайрата", признался, что у него есть желание попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.

"Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится - хорошо. Если нет - ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат - испанский. Но любимого клуба нет", - сказал Алип.

Напомним, что игрок был на просмотре в "Зените", который в итоге решил взять его в аренду с правом выкупа.

Не пропустите: Новичок "Зенита" Алип рассказал, как добирался из Казахстана во время протестов. | http://soccernews.ru