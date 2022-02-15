Новичок "Зенита" Алип рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть
Центральный защитник Нуралы Алип, которого "Зенит" арендует у "Кайрата", признался, что у него есть желание попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.
"Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится - хорошо. Если нет - ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат - испанский. Но любимого клуба нет", - сказал Алип.
Напомним, что игрок был на просмотре в "Зените", который в итоге решил взять его в аренду с правом выкупа.
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