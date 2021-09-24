Новичок "Зенита" Клаудиньо боится российской зимы
Фото твиттер "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо признался, что грядущая зима в России вселяет в него страх.
"Если честно, то я боюсь. Все говорят о холодах, говорят, что они ещё даже не начались, а я уже чувствую. Бразильские одноклубники всё рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно", - цитирует Клаудиньо Yahoo Esportes.
Хавбек заключил с "Зенитом" пятилетний контракт. За его трансфер заплатили 12 миллионов евро.
В активе Клаудиньо 1 гол и 1 ассист в 5 матчах в составе "сине-бело-голубых".
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