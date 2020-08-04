Новичок "Зенита" Ловрен опубликовал в своем инстаграме свежие фотографии

Теги зенит санкт-петербургсергей семакдеян ловрен

Новичок "Зенита" Ловрен опубликовал в своем инстаграме свежие фотографии

Новый игрок "Зенита" Деян Ловрен в инстаграме опубликовал снимки с прогулки.

Хорват прогулялся по набережной Санкт-Петербурга и сделал фотографии на фоне известных достопримечательностей. 

"Открываю красоты Санкт-Петербурга", - подписал снимки Ловрен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discovering the beauty of St. Petersburg

Публикация от Dejan Lovren (@dejanlovren06)

Ранее стала известна дата дебюта Ловрена в составе "Зенита".

Напомним, 31-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт до 2023 года.

Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

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