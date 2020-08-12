Новичок "Зенита" Ловрен прокомментировал победу над "Ротором"

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Новичок "Зенита" Ловрен прокомментировал победу над "Ротором"

Новичок "Зенита" Деян Ловрен высказался о победном матче команды с "Ротором" (2:0) в 1-м туре РПЛ.

"Здорово начать новый сезон с победы. Не пропустили голов, завоевали три очка. Продолжим через несколько дней. Молодцы, парни", - написал Ловрен в инстаграме.

В составе "Зенита" голами отметились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

А еще: Защитник "Зенита" Круговой поделился впечатлениями от дебюта за основу клуба| http://soccernews.ru
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