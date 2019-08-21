Новичок "Зенита" Малком отметил, что с большим уважением относится к Месси

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Новичок "Зенита" Малком отметил, что с большим уважением относится к Месси

Новый игрок "Зенита" Малком рассказал, как относится к бывшему одноклубнику Лионелю Месси. Об этом сообщает Goal.

Напомним, футболист играл в "Барселоне" с 2018 по 2019 год.

"Месси не только особенный футболист, но и человек. Он хороший партнер по команде и просто отличный парень. Мы друг друга очень уважаем. Время, которое мы провели в "Барселоне", было прекрасным. Он звезда, этот футболист заслуживает всего того, чего добился", - сказал Малком.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

Игрок подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года и уже успел принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Динамо". Сейчас он восстанавливается после травмы.

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