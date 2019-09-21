Новичок "Зенита" Осорио: "Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, хотя я ничего не понимаю"

Защитник питерского "Зенита" Йордан Осорио рассказал о своей адаптации в российском клубе.

"Когда я пробегал через "тоннель приветствия", каждый бил очень сильно, но особенно сильный пинок дал Дриусси. Это запомнилось надолго. В Петербурге я живу рядом с Дугласом. Как раз перешли в одно трансферное окно, он говорит по-испански. Общаемся часто, и я считаю его очень хорошим товарищем.

Дуглас говорил, что Дзюба всё время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде. Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестаёт шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю", - сказал венесуэлец.

Напомним, что "Зенит" арендовал 25-летнего Осорио у "Порту" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

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