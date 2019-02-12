Новичок "Зенита" получил желтую карточку в дебютном матче

Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий из-за подката под игрока "Фенербахче" получил желтую в первом матче для себя в 1/16 финала Лиги Европы.

На данный момент сине-бело-голубые проигрывают турецкому клубу со счетом 1:0.

Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.

Украинец перешел в "Зенит" в конце января из "Шахтера".

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