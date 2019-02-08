Новичок "Зенита" присоединился к команде в Испании

Теги зенит санкт-петербургсердар азмун

Новичок "Зенита" присоединился к команде в Испании

Новый игрок "Зенита" Сердар Азмун прилетел в Испанию на сбор. Об этом Семак написал в инстаграме.

Главный тренер петербургской команды опубликовал совместную фотографию с футболистом.

"К нашей команде присоединился новый игрок! Добро пожаловать, Сердар!" - написал Семак.

Ранее иранец прокомментировал свой трансфер в клуб.

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" 1 февраля. Контракт подписан на 3,5 года. В нынешнем сезоне игрок провел 17 игр за "Рубин", отметившись 5 голами и 4 ассистами. 

А еще:  "Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче | http://soccernews.ru

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