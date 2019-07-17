Новичок "Зенита" Сантос: "Начинаю ощущать себя русским"
Защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о своей адаптации к жизни в России.
"Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.
Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200. Я знал, что в России живёт очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Ещё, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны", - сказал 25-летний бразилец.
Сантос перебрался в "Зенит" в начале июля из "Гамбурга" за 12 миллионов евро.
Контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2024 года.
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