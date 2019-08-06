Новичок "Зенита" Сантос поделился впечатлениями от первых матчей за клуб
Новый игрок "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что думает о своем дебюте в петербургском клубе.
Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из "Гамбурга" за 10,8 миллиона евро.
"Первый матч за "Зенит" - особенное время для меня. Поначалу очень нервничал, переживал, но ощутил огромную поддержку и сразу почувствовал себя как дома. Здесь очень хорошая атмосфера, много улыбок. Люби добрые и приветливые. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать", - сказал Сантос.
Напомним, у "Зенита" после 5 туров 1 место в таблице РПЛ.
А еще: "Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Данило прилетел в Турин, чтобы завершить трансфер в "Ювентус"
-
"Лилль" объявил о рекордном трансфере в своей истории
-
Семак надеется, что "Зенит" сыграет с "Барселоной"
-
Рубен Агилар перешел в "Монако"
-
"Млада Болеслав": "Комличенко готовится с командой к Лиге Европы"
-
Олимп-ФНЛ назвала лучшего тренера июля
-
ЦСКА, возможно, купит игрока "Эвертона"
-
1
Анчелотти: "Я не заставлял никого покупать Хамеса и Лосано, я угрожал им!"
-
7 звёзд, чьё будущее остаётся под сомнением
-
Тиль: "Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой"
-
За сезон-2019/2020 клубы АПЛ получат рекордную сумму от букмекеров
-
Новичок "Зенита" Сантос поделился впечатлениями от первых матчей за клуб
-
Лукаку объявил бойкот "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" готов купить полузащитника "Лиона"
-
Сергей Родионов возглавил Академию "Спартака"
-
Лоран Косиельини стал игроком "Бордо"
-
Глушаков: "Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник"
-
"Арсенал" намерен арендовать Коутинью
-
Игроки "Порту" прогулялись по Краснодару
-
Руни в январе 2020 года станет игроком "Дерби Каунти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0