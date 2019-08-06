Новичок "Зенита" Сантос поделился впечатлениями от первых матчей за клуб

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Новичок "Зенита" Сантос поделился впечатлениями от первых матчей за клуб

Новый игрок "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что думает о своем дебюте в петербургском клубе.

Напомним, футболист перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из "Гамбурга" за 10,8 миллиона евро.

"Первый матч за "Зенит" - особенное время для меня. Поначалу очень нервничал, переживал, но ощутил огромную поддержку и сразу почувствовал себя как дома. Здесь очень хорошая атмосфера, много улыбок. Люби добрые и приветливые. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать", - сказал Сантос.

Напомним, у "Зенита" после 5 туров 1 место в таблице РПЛ.

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