Новичок "Зенита" Сергеев назвал форвардов, с которых берёт пример
Фото твиттер "Зенита"
Новичок "Зенита" Иван Сергеев перечислил нападающих, которые являются для него примерами для подражания.
"Кто для меня ориентир? Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестаёт удивлять. Представляю ли я себя в футболе в таком возрасте? Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.
Как мне сравнения с Джейми Варди? Я тоже из КФК прорвался в Премьер-лигу, поэтому Ваня [Ломаев] меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное – не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история", - сказал Сергеев.
Текущей зимой нападающий перешёл из "Крыльев Советов" в "Зенит" за 2,15 миллиона евро и заключил с питерским клубом контракт до 2025 года.
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