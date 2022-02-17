Новичок "Зенита" Сергеев ответил на обвинения в симпатии к "Спартаку"

Фото твиттер "Зенита"

Новичок "Зенита" Иван Сергеев заверил, что информация о его симпатии к "Спартаку" не соответствует действительности.

"Видео с шарфом "Спартака"? Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и всё. Я ж знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Интервью со словами о симпатии к "Спартаку"? Я хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл - он, как и я, череповчанин.

Вот он мне как-то дал билеты, я ещё в "Строгино" был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет", - сказал Сергеев.

Текущей зимой нападающий перешёл из "Крыльев Советов" в "Зенит" за 2,15 миллиона евро и заключил с питерским клубом контракт до 2025 года.

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