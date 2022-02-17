Новичок "Зенита" Сергеев рассказал о стремлении поиграть в Европе

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Новичок "Зенита" Сергеев рассказал о стремлении поиграть в Европе

Фото твиттер "Зенита"

Новичок "Зенита" Иван Сергеев порассуждал о возможном переходе в европейский клуб.

"Приоритет есть - играть в топ-лиге Европы. "Боруссия" мне просто нравится, смотрю её игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются", - сказал Сергеев.

Текущей зимой нападающий перешёл из "Крыльев Советов" в "Зенит" за 2,15 миллиона евро и заключил с питерским клубом контракт до 2025 года.

Не пропустите: Новичок "Зенита" Сергеев ответил на обвинения в симпатии к "Спартаку". | http://soccernews.ru
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