Новичок "Зенита" Сергеев ярко высказался о Дзюбе
Новичок "Зенита" Иван Сергеев поделился мнением о нападающем петербургского клуба Артеме Дзюбе.
"Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силен, он приехал из "Интернасьонала". Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать", - приводит слова Сергеева "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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