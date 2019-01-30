Новичок "Зенита" сравнил уровень чемпионатов России и Украины



Украинский защитник Ярослав Ракицкий, перешедший в "Зенит" из "Шахтера", заявил, что чемпионат России сильнее первенства Украины.

"Российский чемпионат сейчас на одну-две головы сильнее. Украинский очень слабый и неинтересный, это идет уже пятый год. Поэтому мне самому хотелось перейти в хорошую лигу и топ-команду, тем более, такую, как "Зенит". Я очень счастлив", - приводят слова Ракицкого российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" заплатил за 29-летнего Ракицкого 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на 3,5 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

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