Новичок "Зенита" сравнил уровень чемпионатов России и Украины

1 Теги зенит санкт-петербургшахтер донецкярослав ракицкий

Новичок "Зенита" сравнил уровень чемпионатов России и Украины
Украинский защитник Ярослав Ракицкий, перешедший в "Зенит" из "Шахтера", заявил, что чемпионат России сильнее первенства Украины.

"Российский чемпионат сейчас на одну-две головы сильнее. Украинский очень слабый и неинтересный, это идет уже пятый год. Поэтому мне самому хотелось перейти в хорошую лигу и топ-команду, тем более, такую, как "Зенит". Я очень счастлив", - приводят слова Ракицкого российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" заплатил за 29-летнего Ракицкого 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на 3,5 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Пришел в одну команду, а ушел из двух: известный журналист ярко описал переход Ракицкого в "Зенит". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Украинская премьер лига, топовый европейский чемпионат, что он себе позволяет?) Его же на родине заживо сожрут потомки великих укров)

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов