Новичок "Зенита" Сутормин рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Полузащитник питерского "Зенита" Алексей Сутормин признался, что несколько лет назад он мог стать игроком московского "Спартака".

"В 2013 году после шести месяцев в "Строгино" я побывал на просмотре в "Спартаке". Пригласил Евгений Александрович Бушманов, который был уже тренером "Спартака-2". Почему не взяли? Какая-то мутная история. То ли клубы не договорились, то ли я просто не подошёл.

Может, не проявил инициативы - побыл на сборе, вернулся в "Строгино", время шло, а я всё думал, что вот сейчас ко мне подойдут и что-нибудь скажут. Но стояла тишина, и в какой-то момент понял, что смысла кому-то ко мне подходить уже нет. Не то чтобы я не рвался в "Спартак". Если хотели бы, наверное, договорились бы. Самому идти и что-то узнавать, просить - такого не было", - сказал Сутормин.

25-летний хавбек является воспитанником "Зенита". Этим летом он вернулся в питерский клуб при странных обстоятельствах.

Сначала Сутормин перешёл из "Оренбурга" в "Рубин", а через несколько дней его выкупили "сине-бело-голубые". По информации российской прессы, трансфер лоббировал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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