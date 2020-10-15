Новичок "Зенита" Вендел оценил погоду в Санкт-Петербурге

Новый полузащитник питерского "Зенита" Вендел высказался о погоде в России.

"Немного непривычный климат, холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: "Уфф, ну и мороз!". Но ничего, я быстро привыкну к этому", - сказал бразильский хавбек.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Вендела 20,3 миллионов евро без учёта бонусов. Стороны заключили пятилетний контракт.

В среду новичок "сине-бело-голубых" прилетел в Санкт-Петербург и даже успел провести дебютную тренировку.

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