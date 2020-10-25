Новичок "Зенита" Вендел высказался о стадионе петербургского клуба

Хавбек "Зенита" Вендел после поражения в матче 12-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:2) высказался о стадионе клуба.

"Мне с самого начала очень понравилось здесь. Отличная поддержка фанатов, красивая арена.

Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы", - заявил игрок.

Напомним, что "Зенит" приобрел Вендела у "Спортинга" за 20,3 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

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