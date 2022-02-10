Новичок "Зенита" Юри Алберто рассказал о происхождении своего русского имени
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Нападающий питерского "Зенита" Юри Алберто признался, что родители назвали его в честь русских монархов.
"Почему меня назвали Юри? Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал. Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола. Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто.
Откуда такое внимание к русской истории? Не знаю. Это просто совпадение, не более. В России это имя звучит как "Юра", а в Бразилии - Юри", - сказал новичок "сине-бело-голубых".
Напомним, что "Зенит" купил Алберто за 25 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2027 года.
Не пропустите: Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ представил новую форму
-
Гвардиола назвал лучшую команду мира
-
"Динамо" уступило грузинской команде в товарищеском матче
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Миранчук пропустит матч с "Фиорентиной"
-
Хавбек "Баварии" заболел коронавирусом
-
Дивеев назвал главные изменения в сборной России при Карпине
-
УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов
-
Ургант пошутил о безголевой серии Роналду, упомянув Кокорина
-
Дешам отреагировал на скандальный инцидент с Зума
-
Новичок "Зенита" Юри Алберто рассказал о происхождении своего русского имени
-
Зюле требовал от "Баварии" двукратного увеличения зарплаты
-
Дивеев рассказал, в чём Дзюба превосходит Лукаку
-
"Аталанта" нацелилась на хавбека "Спартака"
-
Черчесов прокомментировал победу "Ференцвароша" в матче Кубка Венгрии
-
Команда Конте впервые с 2020 года потерпела домашнее поражение в чемпионате
-
Дзюба скучает по Виллаш-Боашу
-
"Барселона" обжалует дисквалификацию Дани Алвеса
-
Влаховича подозревают в нарушении антиковидных правил: подробности
-
Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов