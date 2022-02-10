Новичок "Зенита" Юри Алберто рассказал о происхождении своего русского имени

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Новичок "Зенита" Юри Алберто рассказал о происхождении своего русского имени

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Нападающий питерского "Зенита" Юри Алберто признался, что родители назвали его в честь русских монархов.

"Почему меня назвали Юри? Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал. Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола. Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. 

Откуда такое внимание к русской истории? Не знаю. Это просто совпадение, не более. В России это имя звучит как "Юра", а в Бразилии - Юри", - сказал новичок "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" купил Алберто за 25 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2027 года.

Не пропустите: Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените". | http://soccernews.ru
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