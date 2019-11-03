Новиков будет тренировать "Динамо" до конца сезона
Руководство "Динамо" приняло решение сделать исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным наставником команды, сообщает Megaratings.
По сведениям издания, в московском клубе довольны результатами команды при Новикове. При этом, "Динамо" продолжит переговоры с Мирчей Луческу и Александром Хацкевичем. Впрочем, один из этих специалистов может возглавить бело-голубых не раньше следующего сезона.
Новиков возглавил "Динамо" 5 октября сменив уволенного Дмитрия Хохлова. Под его руководство динамовцы в трех матчах одержали одну победу и дважды сыграли вничью.
После 15 туров московский клуб находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13