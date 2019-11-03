Новиков будет тренировать "Динамо" до конца сезона

Руководство "Динамо" приняло решение сделать исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова полноценным наставником команды, сообщает Megaratings.

По сведениям издания, в московском клубе довольны результатами команды при Новикове. При этом, "Динамо" продолжит переговоры с Мирчей Луческу и Александром Хацкевичем. Впрочем, один из этих специалистов может возглавить бело-голубых не раньше следующего сезона.

Новиков возглавил "Динамо" 5 октября сменив уволенного Дмитрия Хохлова. Под его руководство динамовцы в трех матчах одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

После 15 туров московский клуб находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков.

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