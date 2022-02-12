Новиков дал совет Захаряну по поводу перехода в европейский клуб

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Новиков дал совет Захаряну по поводу перехода в европейский клуб

Фото сайт РПЛ

Бывший наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков убеждён, что хавбеку Арсену Захаряну необходимо побыстрее покинуть РПЛ.

"Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком. На таком мировом уровне у нас, наверное, только Аршавин поиграл и проявил себя. Павлюченко – чуть меньше.

Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой. Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет - это совершенно точно", - сказал Новиков.

В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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