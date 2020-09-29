Новиков может остаться в структуре "Динамо"

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Новиков может остаться в структуре "Динамо"

Кирилл Новиков, вероятно, продолжит работать в московском "Динамо", несмотря на грядущее увольнение с поста главного тренера.

По информации Sport24, скорее всего, 39-летний специалист останется в системе "бело-голубых".

Временным наставником "Динамо" должен стать тренер молодёжки Александр Кульчий, а не Желько Бувач, как сообщалось ранее.

При этом клуб намерен во время перерыва на матчи сборных найти нового постоянного рулевого для команды.

Не пропустите: Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо". | http://soccernews.ru
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