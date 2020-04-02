Новиков назвал футболистов, которых готов отпустить в аренду в минское "Динамо"

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Новиков назвал футболистов, которых готов отпустить в аренду в минское "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал информацию, что клуб может отпустить своих футболистов в аренду в минское "Динамо".

"Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, пропустившего третьи сборы. Пусть набирает форму. Владимира Рыкова также можно отправить. А Дмитрий Скопинцев и Николай Комличенко уже в курсе, что я согласен на их аренду", - заявил Новиков.

Отметим, что Новиков комментировал новость 1 апреля.

Напомним, что Беларусь остается единственной европейской страной, которая не приостановила чемпионат из-за коронавируса.

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