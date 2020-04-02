Новиков назвал футболистов, которых готов отпустить в аренду в минское "Динамо"
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал информацию, что клуб может отпустить своих футболистов в аренду в минское "Динамо".
"Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, пропустившего третьи сборы. Пусть набирает форму. Владимира Рыкова также можно отправить. А Дмитрий Скопинцев и Николай Комличенко уже в курсе, что я согласен на их аренду", - заявил Новиков.
Отметим, что Новиков комментировал новость 1 апреля.
Напомним, что Беларусь остается единственной европейской страной, которая не приостановила чемпионат из-за коронавируса.
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|Шахтер
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|Гранит
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|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18