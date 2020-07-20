Новиков показал фото из раздевалки "Динамо" после матча с "Краснодаром"

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Новиков показал фото из раздевалки "Динамо" после матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков в инстаграме опубликовал фото из раздевалки команды после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

"С победой!" - написал Новиков.

В составе победителей голами отметились Вячеслав Грулев и Жоаузинью.

"Динамо" с 41 баллом занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. 

А еще: "Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ | http://soccernews.ru
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