Новиков прокомментировал победу над "Рубином"

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков подвел итоги матча против "Рубина" (1:0).

"Довольны победой и тем, как сыграли. Мы отлично играли до удаления, но не смогли увеличить преимущество. После удаления стало труднее. Соперник начал больше атаковать, однако опасного ничего не создал. Так что можно сказать, что это заслуженная победа.

У нас сейчас много игроков в лазарете, поэтому международный перерыв пойдет нам пользу", - заявил Новиков.

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