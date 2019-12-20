Новиков прокомментировал продление контракта с "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался касательно продления контракта с клубом до лета 2021 года.

"Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Всё-таки в "Динамо" прошла почти вся моя жизнь. Сделаем всё возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать", - сказал 38-летний специалист.

Новиков возглавил "Динамо" 8 октября, сменив у руля команда Дмитрия Хохлова.

С тех пор команда провела 7 матчей в РПЛ, одержав 4 победы, дважды сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

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