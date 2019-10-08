Новиков прокомментировал свое назначение в "Динамо"

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Новиков прокомментировал свое назначение в "Динамо"

Кирилл Новиков поделился мнением о своем назначении и.о. тренера московского "Динамо".

"Благодарю клуб за доверие и предъявленную возможность. Я отлично понимаю какая ответственность ложится на меня. Одна из моих главных задач остановить серию поражений.

В команде присутствуют хорошие футболисты, с которыми можно достичь успехов. Я рад, что у меня появилась возможность поработать в РПЛ", - заявил Новиков.

Напомним, что после 12 туров "Динамо" идет в РПЛ на 15-й позиции.

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