Новиков прокомментировал утверждение в должности главного тренера "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался по поводу того, что клуб решил утвердить его в должности.

"По бумагам, да, я до конца сезона. Но в декабре будет обсуждаться тренерский вопрос. Нам надо довести до конца года команду, набирать очки, выигрывать матчи. А потом посмотрим, продолжим ли работу", - сказал Новиков.

38-летний специалист возглавил "Динамо" после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством "бело-голубые" победили ЦСКА, а также сыграли вничью с "Краснодаром" и "Ахматом".

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