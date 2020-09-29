Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо"

Теги динамо москвакирилл новиков

Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо"

Стали известны новые подробности скорого ухода Кирилла Новикова с поста главного тренера московского "Динамо".

Напомним, что "бело-голубые" собираются объявить об отставке 39-летнего специалиста во вторник.

По информации "СЭ", речь идёт не об увольнении - сам наставник попросил освободить его от должности.

"Динамо" проиграло три из четырёх последних матчей, из-за чего вылетело из Лиги Европы и опустилось на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов