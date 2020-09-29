Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера "Динамо"
Стали известны новые подробности скорого ухода Кирилла Новикова с поста главного тренера московского "Динамо".
Напомним, что "бело-голубые" собираются объявить об отставке 39-летнего специалиста во вторник.
По информации "СЭ", речь идёт не об увольнении - сам наставник попросил освободить его от должности.
"Динамо" проиграло три из четырёх последних матчей, из-за чего вылетело из Лиги Европы и опустилось на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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