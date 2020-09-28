Новиков высказался о своей возможной отставке

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Новиков высказался о своей возможной отставке

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков ответил на вопрос о своей отставке после поражения от "Химок" (0:1).

"Это прерогатива руководства клуба", - заявил Новиков.

Новиков возглавляет "Динамо" с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне после 9 туров "Динамо" идет на девятом месте.

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