Новиков высоко оценил выступление "Динамо" в нынешнем сезоне

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

"Пока матчи для команды складываются очень удачно в плане того, что она забивает первой. Второй момент - повысилась реализация.

Если нам требовалось создать 5 моментов за игру, чтобы забить гол, то теперь "Динамо" забивает в одном моменте из двух. Также команда стала чуть-чуть выше располагаться на поле.

И мне очень нравится, как динамовцы реагируют на удаления в составе соперника", - цитирует тренера "Матч ТВ".

"Динамо" после 14 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице.

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