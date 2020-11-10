Новиков высоко оценил выступление "Динамо" в нынешнем сезоне
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.
"Пока матчи для команды складываются очень удачно в плане того, что она забивает первой. Второй момент - повысилась реализация.
Если нам требовалось создать 5 моментов за игру, чтобы забить гол, то теперь "Динамо" забивает в одном моменте из двух. Также команда стала чуть-чуть выше располагаться на поле.
И мне очень нравится, как динамовцы реагируют на удаления в составе соперника", - цитирует тренера "Матч ТВ".
"Динамо" после 14 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице.
А еще: "Динамо" разгромило "Локомотив" в московском дерби. В матче было забито шесть голов| http://soccernews.ru
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