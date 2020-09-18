Новиков взял на себя ответственность за вылет "Динамо" из Лиги Европы
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался по поводу вылета команды из Лиги Европы. Вчера, 17 сентября, московский клуб проиграл тбилисскому "Локомотиву" (1:2).
"Мы завершили выступления в еврокубках, практически не начав его. Это моя ответственность и моя боль. После того, что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой.
Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все, что было сделано за последнее время для имиджа "Динамо", оказалось под ударом.
Сейчас с уверенностью могу сказать только одно: сделаем все зависящее от меня и от футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть всем болельщикам позитивные эмоции.
Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься - я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы. Да, мы все крайне разочарованы и понимаем, что извинением с нашей стороны могут стать только успешные результаты", - написал тренер в инстаграме.
Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" ищет подходящую замену Новикову.
А еще: Руководство "Динамо" пока не собирается увольнять Новикова | http://soccernews.ru
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