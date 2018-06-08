Новое поколение вундеркиндов: сборная Франции готова повторить успех двадцатилетней давности

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 7

Лучший результат на чемпионате мира: 1 место, 1998 год (Франция)

Гвардейцы: Лилиан Тюрам (142 матча) – в истории; Уго Льорис (97 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Тьерри Анри (51 мяч) – в истории; Оливье Жиру (31 мяч) – в заявке

История выступлений на ЧМ

Франция – по-настоящему футбольная держава, подарившая миру множество выдающихся игроков и тренеров. Но чемпионат мира французы выигрывали только единожды. Это случилось, как известно, в 1998 году. Многие помнят тот чемпионат мира, а французские футболисты, творившие тогда историю на поле, сейчас все больше оседают на тренерских скамейках и пытаются сотворить новую историю страны. Тот же Дидье Дешам в той сборной был одним из лидеров, капитаном команды. Теперь он ведет французов к чемпионству уже в качестве главного тренера.

Вообще, то поколение победителей оказалось на редкость талантливым и за пределами поля. Близки к триумфу французы были и в 2006 году, когда сборная уже завершавшего карьеру Зинедина Зидана добралась до финала, а там уступила Италии в серии пенальти. И этот финал тоже у многих прочно закрепился в памяти.

А вот другие подходы французов к победе на чемпионатах мира случились гораздо раньше. Например, в 1986 году в Мексике сборная Франции стала третьей. Туда она приехала в ранге чемпиона Европы, но в полуфинале проиграла ФРГ, а в матче за третье место была сильнее Бельгии. Бронзовую награду французы получили и на чемпионате мира 1958 года, который проходил в Швеции.

Вообще, Франция, как и полагается одной из ведущих футбольных держав мира, принимала участие даже в первом чемпионате мира 1930 года. Всего на ее счету 14 чемпионатов мира. На последнем мундиале французы остановились в четвертьфинале, заняв в итоге седьмое место. Но все понимают, что сейчас наступил расцвет нового звездного поколения сборной Франции, которая дошла до финала Евро-2016 и готова бороться за победу на ЧМ-2018.

Отбор на ЧМ 2018

Сборная Франции как-то просто и без напряжения прошла отборочный этап. В соперниках у "трехцветных" были сборные Нидерландов, Швеции, Беларуси, Люксембурга и Болгарии. По европейским меркам, очень достойная и серьезная группа. Но тут нужно сделать акцент на том, что Болгария и Нидерланды переживают не лучшие времена, от этих в прошлом славных команд осталось только имя. Поэтому неудивительно, что главным конкурентом французов выступила крепкая сборная Швеции без Златана Ибрагимовича. Причем французы начали отбор как-то странно, сыграв вничью с Белоруссией (0:0) на выезде. Потом все же поставили все на свои места, обыграв последовательно Болгарию, Голландию, Швецию и Люксембург. Закрепились было в лидерах. Но тут случился матч в Швеции, где Франция на последних минутах из-за ошибки в обороне упустила ничью, проиграла, возродив невольно интригу.

Убивать ее пришлось вместе со сборной Голландии, которую Франция разбила со счетом 4:0. Потом была сенсационная ничья с Люксембургом на своем поле (0:0) и две подряд победы, которые вывели французов без вопросов и проблем напрямую на чемпионат мира. Напомним, что в 10 матчах отбора "трехцветные" добыли 7 побед, расписали 2 ничьи и потерпели одно поражение. Этого полностью хватило для выхода в финальную часть. Лучшими бомбардирами команды стали Оливье Жиру и Антуан Гризманн, оба отметились четырьмя забитыми мячами.

Заявка сборной Франции на ЧМ 2018

голкиперы – Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель");

защитники – Лукас Эрнандес ("Атлетико", Испания), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Штутгарт", Германия), Самуэль Умтити ("Барселона", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Испания);

полузащитники – Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Корентин Толиссо ("Бавария", Германия), Стивен Н'Зонзи ("Севилья", Испания);

нападающие – Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Тома Лемар ("Монако"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флорьян Товен ("Марсель"), Набиль Фекир ("Лион").

Оптимальный состав: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Менди, Канте, Погба, Толиссо, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Ключевые игроки

Французская сборная настолько богата классными игроками, что тяжело кого-то выделить из этой команды. Жиру, Погба, Канте, Матюиди, Льорис – все эти парни имеют больше 200 матчей в своих клубах, все они играли на евроарене, а самое главное – все они выступали на Евро-2016, где "трехцветные" дошли до финала.

И, тем не менее, среди всех игроков французской сборной выделяется Антуан Гризманн, человек, который в 2016 году претендовал на победу в номинации "Золотой мяч", однако он был не в силе конкурировать с двумя инопланетянами. Ныне Гризманн – это главный козырь "Атлетико" и сборной Франции. Его позиция в клубе чуть не совпадает с той, на которой он играет в сборной, однако функции остаются те же.

Гризманн – футболист, который отменно играет без мяча. Это, наверное, его главный козырь. В мире нет второго футболиста, который, определяя свою роль без мяча, менял бы схему, стиль и агрессивность игры всей команды. Еще одна особенность Гризманна – хладнокровие в каждом моменте у чужих ворот. Он уникальный игрок с невероятной эффективностью в атаке.

Главный тренер

Очень примечательно и символично, что главным тренером французов является именно Дидье Дешам, человек, знающий, что такое победа на чемпионате мира. В 1998 году он в качестве капитана выводил свою команду на финальный матч с бразильцами. По иронии судьбы Дешам теперь тренер сборной.

Футбольная карьера Дешама сложилась очень удачно. Дидье был из числа тех игроков, которые магнитом притягивали трофеи. Он выигрывал кубки с "Марселем", "Ювентусом" и "Челси".

Сразу же по завершении игровой карьеры Дешам бросился покорять тренерский цех. И ему это удалось. Первым клубом Дидье стал "Монако", с которым ему удалось дойти до финала Лиги чемпионов. Позже француз был позван вытаскивать из серии B "Ювентус". Далее его ждал фурор с "Марселем" в Лиге 1, и лишь потом он возглавил французскую сборную.

Один из главных принципов, который проповедует Дешам в своей тренерской деятельности – создание комфортной обстановки для футболистов. Такой, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на футболе, не отвлекаться на посторонние факторы и по минимуму чувствовать давление общественности. Единственным исключением был скандал, связанный с Бензема и Вальбуэна. Наверное, тогда каждый француз выразил свое мнение относительного этого инцидента. Кстати, после того нападающий "Реала" больше не вызывался в национальную сборную.

Перспективы на ЧМ

В компании с Данией, Перу и Австралией французы будут фаворитами своего квартета. Соперники откровенно уступают в классе и подборе исполнителей. Однако не стоит забывать, что в таком скоротечном турнире все возможно. Наверняка кто-то за очки в матчах с Францией зацепится. И все же это не должно помешать "трехцветным" выйти в плей-офф. Дальше календарь не сулит очень больших проблем. А вот в полуфинале весьма вероятна встреча с Бразилией. И там уже прогнозы делать почти нереально. На такой стадии все решат мельчайшие детали. Однако большим преимуществом Дешама будет то, что у него на каждую позицию есть по два равноценных игрока, о таком может только мечтать любой другой тренер.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Австралия, Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина, Дания